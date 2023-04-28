Почти половина россиян оформила подписки на онлайн-кинотеатры

За первые месяцы 2023 года аудитория онлайн-кинотеатров резко выросла. В начале года 49% россиян пользовались теми или иными подписками (включая бесплатные и пробные). Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

В четвертом квартале 2022 года подписки на онлайн-кинотеатры были оформлены у 46% жителей страны. Такой же процент был и в первом квартале прошлого года. При этом во втором и третьем кварталах число подписчиков снижалось до 42% и 44% соответственно.

С началом 2023 года зафиксирован резкий скачок, совокупная аудитория онлайн-кинотеатров возросла до 49%. Такой значимый рост произошел впервые с конца 2021 года.

Лидирующую позицию на рынке занимает «Кинопоиск». На этот сервис подписались 21,1% городских жителей. Платную подписку сохраняют 15,4%. Онлайн-кинотеатр получил наибольшую выручку по итогам 2022 года среди аналогичных российских сервисов.

Второе место занимает сервис «Иви», на который подписались 10,1% россиян, а платную подписку имеют 5,8%. На третьем месте Wink, он несколько уступает «Иви» по общему числу пользователей (9,1%), зато опережает конкурента по количеству платных подписок — 6,2%.

KION нарастил общее число пользователей с 5,8% до 7,9%. Отмечен рост аудитории, которая платит за контент — с 3,4% до 4,2%. У START общее количество подписчиков увеличилось с 1,6% до 2,2%. Платную подписку оформили 1,1% (против 0,8% в конце 2022 года).

На последнем месте — «Амедиатека» с 0,9% подписавшихся и 0,6% платящих за подписку. При этом сервис, в отличие от других крупных онлайн-кинотеатров, закончил 2022 год без убытков. Чистая прибыль ООО «А Сериал», основного юрлица сервиса, выросла на 37,1% и достигла 970,7 млн рублей.

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