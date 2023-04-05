Cisco Systems утилизировала свои запасы в РФ почти на 1,9 млрд рублей

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems с начала года уничтожила в РФ материально-производственные запасы (МПЗ) на 1,86 млрд рублей. Та же участь ожидает и остальное имущество компании, включая IT-оборудование, сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность юрлица Cisco в России — «Сиско системс».

Cisco приостановила свою деятельность на территории РФ еще в марте прошлого года в связи с началом боевых действий на территории Украины. В июне компания заявила об официальном уходе с российского и белорусского рынков.

Утилизировать оборудование решили еще в августе, причиной послужили приостановка действия лицензий и препятствия к реэкспорту. Из документов следует, что компания также уничтожит все IT-оборудование и демо-образцы.

К МПЗ, которые уже утилизированы, относятся эксплуатационные части для различного оборудования. Их покупали по соглашению с нидерландской Cisco Systems International B.V.

Также утилизации подверглись транспорт российского подразделения, офисная мебель и техника.

В документах отмечено, что ООО «Сиско системс» с июня по август 2022 года разорвала трудовые договоры с большей частью коллектива в РФ. В результате, компании пришлось выплатить сотрудникам и внебюджетным фондам около 191 млн рублей.

По состоянию на конец 2022 года в российском подразделении работали пять человек. В конце 2021 года команда насчитывала 60 человек.

Как ранее писали СМИ, американская Citigroup не может продать российский бизнес из-за того, что банк использует в основном софт Cisco и Oracle. Санкции не позволяют передать оборудование и ПО будущему покупателю.

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