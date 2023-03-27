Citigroup не смогла продать российский бизнес из-за специфики IT-инфраструктуры банка

Американская Citigroup не может продать российский бизнес по техническим причинам, связанным с IT-инфраструктурой, узнали «Известия». Ранее от приобретения активов отказались три потенциальных покупателя.

По словам источников газеты, в системах кредитной организации используется в основном софт американских Cisco и Oracle, которые прекратили дистрибуцию в РФ после начала боевых действий на территории Украины. Как отмечают собеседники газеты, санкции не позволяют передать оборудование и ПО будущему покупателю.

Однако это не единственная проблема, полагает член совета директоров банка СИАБ Владимир Кузнецов. Еще одним препятствием служит система, по которой выстроена международная IT‑инфраструктура Citigroup. Мощности, которые поддерживают российский бизнес банка, размещены сразу в нескольких странах, включая Индию.

«При этом одни и те же информационные системы работают как на РФ, так и на другие страны группы», — объясняет Кузнецов.

В таких условиях передать покупателю все IT-ресурсы не удастся, а реорганизовать систему, которая распределена сразу по нескольким странам, затруднительно.

В пресс-службе «Ситибанка» агентству РИА Новости опровергли сведения из опубликованной статьи.

«Данная информация не соответствует действительности, и мы не предоставляем дальнейших комментариев. Напоминаем, что Citi действует в соответствии с объявлениями, сделанными в 2022 году о бизнесе в России», — заявили в кредитной организации.

Летом Citigroup сообщила о прекращении операций по розничному обслуживанию клиентов и банков в стране с 25 августа. Осенью прошлого года стало известно, что «Ситибанк» договорился и продаже портфеля потребительских кредитов «Уралсибу».

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