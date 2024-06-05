Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Ситидрайв» разрешил арендовать машины с 18 лет

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» разрешил аренду машин для пользователей с 18 лет. Также теперь автомобили компании доступны тем, чей стаж вождения составляет меньше года. Об этом рассказали в пресс-службе.

«Ситидрайв» разрешил арендовать машины с 18 лет

Новые правила актуальны для всех городов присутствия, для Москвы, Петербурга и Сочи.

Некоторые ограничения, для данной категории водителей, тем не менее, сохранятся. Например, пользователи до 20 лет и со стажем менее года смогут арендовать только машины классов «Эконом» и «Комфорт».

А в личном кабинете в разделе «Репутация» для них введут повышенный коэффициент.

Впервые доступ для начинающих водителей «Ситидрайв» открыл летом 2022 года. Тогда компания разрешила пользоваться сервисом клиентам с 20 лет и со стажем от года.

Фото на обложке: Haggardous50000 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
  2. 2 «Самокаты — это карманное такси»: основатели Urent о тренде на кикшеринг в России, скандалах и новом законе
  3. 3 Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься
  4. 4 «Не покупаем, не продаем, а прибыль получаем»: как зарабатывает сервис по аренде детских игрушек
  5. 5 Мы не перестанем делиться: почему рост шеринг-экономики не остановится и как бизнесу это использовать

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2024

Лидеры цифровой трансформации

05 июня 2024

Дизайн-цех

06 июня 2024

Smart Social

Все ВОЗМОЖНОСТИ