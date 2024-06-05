«Ситидрайв» разрешил арендовать машины с 18 лет

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» разрешил аренду машин для пользователей с 18 лет. Также теперь автомобили компании доступны тем, чей стаж вождения составляет меньше года. Об этом рассказали в пресс-службе.
Новые правила актуальны для всех городов присутствия, для Москвы, Петербурга и Сочи.
Некоторые ограничения, для данной категории водителей, тем не менее, сохранятся. Например, пользователи до 20 лет и со стажем менее года смогут арендовать только машины классов «Эконом» и «Комфорт».
А в личном кабинете в разделе «Репутация» для них введут повышенный коэффициент.
Впервые доступ для начинающих водителей «Ситидрайв» открыл летом 2022 года. Тогда компания разрешила пользоваться сервисом клиентам с 20 лет и со стажем от года.
Фото на обложке: Haggardous50000 /
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