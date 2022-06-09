Каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ пользователям со стажем от года

Российский каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ начинающим водителям. Воспользоваться сервисом смогут водители возрастом от 20 лет и стажем от одного года, сообщил RB.RU представитель компании.
Ранее зарегистрироваться в сервисе могли только те, чей стаж составлял не менее двух лет. Порог доступа в «Ситидрайве» снижен во всех городах присутствия сервиса: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
«Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьезно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем», — объяснил нововведение генеральный директор «Ситидрайва» Алексей Сергеев.
Для начинающих водителей доступны автомобили различных классов комфортности, за исключением тех, на которые есть ограничения по возрасту с 23-х лет, например, на электромобили Tesla.
Какие условия действуют в других сервисах:
- Воспользоваться «Яндекс.Драйвом» могут пользователи от 21 года со стажем вождение от двух лет;
- Для регистрации в BelkaCar также требуется возраст от 21 года и водительский стаж от двух лет;
- «Делимобиль» позволяет регистрироваться пользователям от 18 лет без требования к стажу вождения.
Фото на обложке: «Ситидрайв»
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