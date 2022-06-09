Российский каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ начинающим водителям. Воспользоваться сервисом смогут водители возрастом от 20 лет и стажем от одного года, сообщил RB.RU представитель компании.

Каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ пользователям со стажем от года