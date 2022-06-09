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Каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ пользователям со стажем от года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ начинающим водителям. Воспользоваться сервисом смогут водители возрастом от 20 лет и стажем от одного года, сообщил RB.RU представитель компании.

Каршеринг «Ситидрайв» открыл доступ пользователям со стажем от года

Ранее зарегистрироваться в сервисе могли только те, чей стаж составлял не менее двух лет. Порог доступа в «Ситидрайве» снижен во всех городах присутствия сервиса: в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Мы наблюдаем, что с ростом популярности каршеринга пользователи становятся более ответственным, серьезно подходят к вопросу аренды и управления автомобилем», — объяснил нововведение генеральный директор «Ситидрайва» Алексей Сергеев.

Для начинающих водителей доступны автомобили различных классов комфортности, за исключением тех, на которые есть ограничения по возрасту с 23-х лет, например, на электромобили Tesla.

Какие условия действуют в других сервисах:

  • Воспользоваться «Яндекс.Драйвом» могут пользователи от 21 года со стажем вождение от двух лет;
  • Для регистрации в BelkaCar также требуется возраст от 21 года и водительский стаж от двух лет;
  • «Делимобиль» позволяет регистрироваться пользователям от 18 лет без требования к стажу вождения.

Фото на обложке: «Ситидрайв»

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