«Ситидрайв» запустил тариф на долгосрочную аренду «Авто на 30 дней»

Каршеринг-сервис «Ситидрайв» запустил тариф «Авто на 30 дней». Пользователи смогут арендовать автомобиль минимум на месяц. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе компании.
По подписке будут доступны:
- Renault Kaptur в комплектации Drive,
- Haval Jolion в комплектации Elite,
- Geely Coolray в комплектации Flagship,
- Skoda Kodiaq в комплектациях Active и Ambition,
- Kia Rio X-line в комплектации Сomfort.
Тариф будет действовать в пилотном режиме пока только в Москве. На время его подключения другие тарифы сервиса будут недоступны.
Стоимость аренды складывается из фиксированной части за месяц и пробега, что позволит пользователю платить только за то количество километров, которое он проедет.
Чтобы воспользоваться тарифом, нужно оставить заявку на сайте не позднее трех дней до желаемой даты начала аренды. Далее с клиентом свяжется оператор для подтверждения заявки, модели автомобиля и уточнения времени и места подачи. Машину подготовят под заказ и привезут на указанный адрес в оговоренное время.
- В мае 2022 года «Ситидрайв» уже запускал долгосрочную аренду автомобиля. В пилотный проект входили 20 машин марки Smart. Месяц аренды обходился в 30 тыс. рублей плюс 5 рублей за каждый пройденный километр.
- В 2020 году «Яндекс.Драйв» запустил долгосрочную подписку на автомобили. Арендовать машину можно на срок от 1 месяца до 1,5 лет. По подписке доступны Mercedes, BMW, Skoda, Volkswagen и электрокары Nissan.
Фото на обложке: «Ситидрайв»
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