Каршеринг «Ситидрайв» запустил продажи собственных автомобилей

Каршеринг «Ситидрайв» начал продавать автомобили из собственного парка, сообщил RB.RU представитель сервиса. Доступные для покупки машины будут представлены в шоуруме на Ярославском шоссе в Москве.
На продажу выставлены автомобили «Ситидрайва» от одного года и старше. Посмотреть авто можно лично, приехав в шоурум, и онлайн на сайте или классифайдах. Представитель «Ситидрайва» сообщил RB.RU, что цены на авто — «практически те же, что на рынке, но некоторые позиции на 5–10% выгоднее».
На сайте сервиса указано, что сейчас для продажи доступно более 100 машин, из моделей — Nissan Qashqai 2019 года, средняя цена — 1,3 млн рублей. Компания планирует расширить предложение и другими моделями.
«Покупка автомобилей напрямую от сервиса — это гарантия юридической чистоты, прозрачная история и полное техническое обслуживание как во время всего срока эксплуатации, так и после его вывода из парка», — уверяют представители сервиса.
Все автомобили проходят предпродажную подготовку (включает в себя снятие телематических блоков, расклейку фирменных элементов, химчистку, а также полное техническое обслуживание в собственном СТО «Ситидрайва»).
Адрес шоурума: Ярославское шоссе, 27.
Фото: «Ситидрайв»
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