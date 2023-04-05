«Ситидрайв» запустил автомобили с ручным управлением для людей с особыми потребностями

Cервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв» запустил инклюзивный каршеринг для людей с особыми потребностями, говорится в сообщении компании.

В специально оборудованных машинах установили дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, в том числе переключение АКПП. За счет этого водитель может управлять автомобилем только с помощью рук.

Также в машине будет ручка-«лентяйка», которая позволяет держать руль одной рукой, и специальные приспособления, чтобы водителю было легче пересаживаться за руль с инвалидного кресла.

Отмечается, что в автомобилях используется сертифицированное оборудование российского производителя, за счет чего сервис может быстро проводить техобслуживание.

Заказать инклюзивный каршеринг нужно не позднее, чем за 4 часа до поездки через официальный сайт сервиса. После этого с пользователем свяжется оператор, подтвердит заказ, и к указанному времени по нужному адресу будет подан автомобиль.

Водителя также встретит техник компании, который при необходимости поможет сесть за руль, покажет оборудование и ответит на вопросы.

Для пользователей инклюзивного каршеринга доступны тарифы от 2 часов до 7 дней, стоимость аренды не будет отличаться от стандартных тарифов сервиса. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, исключая парковочные места для людей с инвалидностью.

Фото: «Ситидрайв»