«Ситидрайв» запустил автомобили с ручным управлением для людей с особыми потребностями

Cервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв» запустил инклюзивный каршеринг для людей с особыми потребностями, говорится в сообщении компании.
В специально оборудованных машинах установили дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, в том числе переключение АКПП. За счет этого водитель может управлять автомобилем только с помощью рук.
Также в машине будет ручка-«лентяйка», которая позволяет держать руль одной рукой, и специальные приспособления, чтобы водителю было легче пересаживаться за руль с инвалидного кресла.
Отмечается, что в автомобилях используется сертифицированное оборудование российского производителя, за счет чего сервис может быстро проводить техобслуживание.
Заказать инклюзивный каршеринг нужно не позднее, чем за 4 часа до поездки через официальный сайт сервиса. После этого с пользователем свяжется оператор, подтвердит заказ, и к указанному времени по нужному адресу будет подан автомобиль.
Водителя также встретит техник компании, который при необходимости поможет сесть за руль, покажет оборудование и ответит на вопросы.
Для пользователей инклюзивного каршеринга доступны тарифы от 2 часов до 7 дней, стоимость аренды не будет отличаться от стандартных тарифов сервиса. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, исключая парковочные места для людей с инвалидностью.
Фото: «Ситидрайв»
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