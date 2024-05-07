«Ситидрайв» запустил офлайн-аренду в Петербурге

Каршеринг «Ситидрайв» запустил в Петербурге классический прокат машин, рассказали в пресс-службе сервиса. Теперь арендовать автомобиль можно от 1 до 365 дней, при этом на машине не будет оклейки.

Новое направление компании «Ситидрайв Рент» предлагает автолюбителям прокат, который включает 250 км пробега в сутки с возможностью апгрейда пакета до безлимитного.

Выбрать машину можно в пункте обслуживания в аэропорту «Пулково» или на сайте «Ситидрайв Рент», и тогда авто доставят по указанному адресу.

Уехать на автомобиле можно на 2 тыс. км от КАД, аналогично зеленой зоне каршеринга.

Формат предлагает расширенную страховку, подключение второго водителя, детское кресло в машине. Однако за бензин придется платить отдельно.

Для проката будут доступны автомобили классов комфорт и премиум: Exeed LX, Exeed TXL, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro.

Ключи от машины пользователь получает на месте после подписания договора и акта передачи. Для оформления понадобится паспорт и водительское удостоверение.

Сейчас «Ситидрайв Рент» работает только в Петербурге, в будущем его распространят и на другие города присутствия. Летом 2023 года у «Ситидрайва» появилась возможность арендовать машину на 30 дней.

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