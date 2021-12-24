Каршеринг «Ситидрайв» запустил в Москве аренду автомобилей Tesla

Каршеринг «Ситидрайв» добавил 3 электромобиля Tesla Model 3 Long Range в московский парк, сообщила пресс-служба компании. Они доступны пользователям старше 23 лет. Аренда Tesla обойдется москвичам в 10 тысяч рублей за 12 часов.

Взять Tesla в аренду смогут пользователи Ситидрайва старше 23 лет. Автомобиль будет доступен только в рамках пакетных тарифов. Стоимость аренды Tesla Model 3 на 12 часов без учета скидок составит – 10 тысяч рублей. На один день — 12 тысяч, на два — 22 тысячи рублей, на три — 30 тысяч рублей. Плюс 15 рублей за каждый километр.

После каждой аренды техники «Ситидрайва» будут сами заряжать автомобиль, а также проверять его техническое состояние. В случае если электромобиль разрядится во время длительной поездки, пользователю нужно будет позвонить в техподдержку сервиса — техники оперативно привезут специальный кабель или отвезут авто на зарядку, а затем вернут его обратно, пояснили в компании.

В каждом автомобиле будет размещена подробная инструкция по управлению автомобилем, кроме того, пользователи могут обратиться в поддержку за консультацией.

По данным компании, «Ситидрайв» стал первым федеральным каршерингом, который добавил автомобили Tesla в свой парк. В ноябре 2021 года такие машины появились в парке «Ситидрайва» в Сочи.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!