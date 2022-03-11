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Акционеры «Ситимобила» объявили о закрытии сервиса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис городской мобильности «Ситимобил» прекратит работу. Решение об этом приняли акционеры компании. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит деятельность.

Акционеры «Ситимобила» объявили о закрытии сервиса

Решение о прекращении деятельности «Ситимобил» приняли акционеры компании. 

«Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», – приводят «РИА Новости» выдержку из заявления компании.

Сервис аренды автомобиля «Ситидрайв», который является частью «Ситимобила», продолжит работу, уточнили в компании.

«Ситимобил» основан в 2007 году. Компания позиционирует себя как сервис городской мобильности, объединяющий агрегатор такси, аренду самокатов, доставку и другие услуги. «Ситимобил» работает в более чем 80 городах России и занимает второе место по количеству заказов.

«Ситимобил» с 2019 года является частью совместного предприятия VK и «Сбера».

Фото на обложке: ситимобил.онлайн

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