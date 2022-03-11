Акционеры «Ситимобила» объявили о закрытии сервиса

Сервис городской мобильности «Ситимобил» прекратит работу. Решение об этом приняли акционеры компании. Каршеринг «Ситидрайв» продолжит деятельность.

Решение о прекращении деятельности «Ситимобил» приняли акционеры компании.

«Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», – приводят «РИА Новости» выдержку из заявления компании.

Сервис аренды автомобиля «Ситидрайв», который является частью «Ситимобила», продолжит работу, уточнили в компании.

«Ситимобил» основан в 2007 году. Компания позиционирует себя как сервис городской мобильности, объединяющий агрегатор такси, аренду самокатов, доставку и другие услуги. «Ситимобил» работает в более чем 80 городах России и занимает второе место по количеству заказов.

«Ситимобил» с 2019 года является частью совместного предприятия VK и «Сбера».

Фото на обложке: ситимобил.онлайн