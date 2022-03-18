«Ситимобил» закрылся из-за отказа «Сбера» и VK от дальнейших инвестиций в компанию

«Ситимобил» закрылся из-за отказа акционеров — «Сбера» и VK — от дальнейших инвестиций в компанию. В нынешних экономических условиях компания превратилась «в обузу», поскольку не успела стать прибыльной.

Закрытие «Ситимобила» обусловлено отказом «Сбера» и VK от дальнейших инвестиций в компанию. Такую причину назвал гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев на встрече с сотрудниками компании, сообщил РБК.

Владельцы компании вложили значительную сумму в развитие «Ситимобила», которому удалось достичь почти 30-процентной доли в некоторых городах, но этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной, и она по-прежнему требует значительных вложений. Акционеры посчитали, что компания не получила запланированную долю на рынке.

Сервис такси «Ситимобил» основан в 2007 году. С 2019 года «Ситимобил» принадлежит совместному предприятию (СП) «Сбера» и VK — «О2О Холдинг». Компания присутствовала в 80 городах РФ. «Ситимобил» объявил о прекращении работы 11 марта 2022 года.

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