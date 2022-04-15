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Совместное предприятие «Сбера» и VK продаст владельцу «ТаксовичкоФ» активы «Ситимобила»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совместное предприятие «Сбера» и VK — «O2O-холдинг» — и управляющая компания People&People (в портфеле которой «ГрузовичкоФ», «ТаксовичкоФ» и другие компании) подписали юридически обязывающие документы о продаже активов сервиса «Ситимобил».

Совместное предприятие «Сбера» и VK продаст владельцу «ТаксовичкоФ» активы «Ситимобила»

Закрытие сделки планируется во II квартале 2022 года, говорится в сообщении «Сбера».

People&People приобретет часть активов «Ситимобила». Сумму сделки стороны не разглашают, известно только, что в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов.

Сделка, как ожидается, позволит «ТаксовичкоФ» увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России.

Почему продают «Ситимобил»

11 марта стало известно, что акционеры «Ситимобила» приняли решение о прекращении деятельности компании, тогда причины этого решения не назывались. Позднее стало известно, что «Ситимобил» закроют из-за отказа «Сбера» и VK от дальнейших инвестиций в сервис. В текущих экономических условиях компания превратилась «в обузу», поскольку не успела стать прибыльной (по данным ЕГРЮЛ, за 2020 год чистый убыток сервиса составил 11,8 млрд рублей). 

31 марта пресс-служба компании объявила 15 апреля днем прекращения работы сервиса, однако днем 15 апреля пользователи приложения «Ситимобил» заметили, что оно продолжает работу, в App Store даже появилась возможность его обновить. «Все работает, едем дальше», — говорилось в тексте, сопровождающем обновление приложения. 

В сообщении «Сбера» о сделке также подтверждается, что 15 апреля приложение сервиса «Ситимобил» и водительское приложение «Ситистарт» продолжат работу. Отмечается также, что в People&People сможет перейти часть сотрудников «Ситимобил», им предложат новые позиции.

Юрлицо ООО «Сити-Мобил» закроют. Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и топливная платформа продолжат свою работу в составе «О2О-холдинга».

О компании

«Ситимобил» основан в 2007 году. Компания позиционирует себя как сервис городской мобильности, объединяющий агрегатор такси, аренду самокатов, доставку и другие услуги. «Ситимобил» работает в более чем 80 городах России и занимает второе место по количеству заказов.

С 2019 года компания является частью совместного предприятия VK и «Сбера».

Фото на обложке: «Ситимобил»

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