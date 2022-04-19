Новый владелец активов «Ситимобила» рассказал о планах развития компании

Управляющая компания People & People, которая договорилась купить активы «Ситимобила», будет инвестировать в развитие бизнеса, наращивать число городов присутствия, запускать новые проекты и делать сервис прибыльным.
Об этом сообщил гендиректор People & People Игорь Рудзий, его цитирует РБК. Размер инвестиций топ-менеджер не уточнил.
Среди новых услуг он назвал грузовое такси, сервис переездов и доставки. Также в планах запуск тарифов с грузовыми автомобилями — «СитиГруз» или «СитиТрак», «СитиЛогистика».
People & People продолжит оказывать услуги под брендом «Ситимобил», поскольку считает его «сильным и любимым многими». Рудзий добавил, что у компании есть план, как сделать «Ситимобил» высокорентабельным бизнесом, при этом сохранив хороший доход для водителей и достойный сервис для клиентов.
«Мы хотим, чтобы водители, выходя на линию, хорошо зарабатывали и не зависели от одного сервиса. Мы против неподъемных комиссий от агрегатора, поэтому не будем повышаем действующий процент сервиса, а в некоторых регионах даже пересмотрим его в пользу водителей», — заявил он.
Долгосрочная цель компании — рост капитализации и выход на IPO (сервисы «ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ» уже являются эмитентами на Московской бирже).
15 апреля стало известно, что совместное предприятие «Сбера» и VK — «O2O-холдинг» — и People&People подписали юридически обязывающие документы о продаже активов «Ситимобила». В марте акционеры «Ситимобила» решили прекратить работу компании, среди причин — отказ «Сбера» и VK от дальнейших инвестиций в сервис.
Фото на обложке: «Ситимобил»
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