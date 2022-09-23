Российский производитель одежды и обуви Clan VI привлек 96,5 млн рублей от Impact

Clan VI, российский производитель женской одежды и обуви, привлек 96,5 млн рублей на развитие производства и открытие новых магазинов.

Лид-инвестором стала компания Impact (ранее — Impact Capital), которая специализируется на привлечении денег от частных инвесторов в непубличные компании, сообщил ее представитель.

На текущем seed-раунде в Clan VI также вложились два частных инвестора, их имена не называются.

У Clan VI в настоящее время есть два производства в Новосибирске и Москве и пять розничных магазинов: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Краснодаре. По данным самой компании, в 2020 году выручка проекта составила 117 млн рублей, в 2021 году — 155 млн рублей, за январь-июнь 2022 года — 100 млн рублей.

«Сейчас отрасль женской одежды переживает уход крупнейших представителей из РФ, поэтому для компании отрываются уникальные возможности, которыми она пользуется за счет привлеченных инвестиций», — сообщил RB.RU представитель Impact.

Clan VI до середины следующего года планирует открыть еще семь магазинов и довести выручку до 600 млн рублей за 2023 год.

В июле прошлого года Clan VI привлекла $270 тыс. от Impact и частного инвестора.

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