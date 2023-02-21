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Сервисы размещения объявлений будут передавать данные о продаже жилья и поиске работы на «Госуслуги»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервисы размещения объявлений (классифайды) начнут передавать данные о совершенных сделках по купле/продаже недвижимости и поиске/подборе работы на портал «Госуслуги», пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства от 17 февраля.

Сервисы размещения объявлений будут передавать данные о продаже жилья и поиске работы на «Госуслуги»

Минцифры разработало правила интеграции с ЕСИА и порталом «Госуслуги» для исполнения закона, который свяжет учетные записи пользователей с госплатформами. Он вступит в силу 1 марта, под него подпадут «Авито», «Юла», HeadHunter и другие сервисы.

В проекте ведомство указало, что интеграция сервиса объявлений с ЕСИА и «Госуслугами» предполагает передачу на единый портал сведений о купле-продаже имущества, выполнении работ, поиске работы или подборе сотрудников. Также в сервисы будут приходить уведомления, судебные извещения и другие документы из личного кабинета на портале госуслуг.

Взаимодействие между классифайдом и ЕСИА должно включать использование криптографической защиты информации.

В Минцифры газете пояснили, что пользователь сможет получать уведомления от «Госуслуг» в личном кабинете сервиса объявлений по желанию. Также объявления проверенных пользователей будут помечаться специальной галочкой. «При этом возможность идентификации на классифайдах не предусматривает передачу данных о действиях пользователей на этой площадке», — сообщил представитель ведомства.

Фото на обложке: Unsplash

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