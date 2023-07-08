В начале 2020 года в России работало 40 тыс. клининговых компаний, за последующие полтора года их количество сократилось до 35,8 тыс. Сначала рынок сокращался под влиянием пандемии Covid-19, потом из-за ухода западных компаний и экономического кризиса. Однако в этом году число клининговых компаний стало расти.

В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5%