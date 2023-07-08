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В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В начале 2020 года в России работало 40 тыс. клининговых компаний, за последующие полтора года их количество сократилось до 35,8 тыс. Сначала рынок сокращался под влиянием пандемии Covid-19, потом из-за ухода западных компаний и экономического кризиса. Однако в этом году число клининговых компаний стало расти.

В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5%

В июне 2023 года число клининговых компаний в России выросло на 5% год к году, до 37,7 тыс., узнал «Коммерсантъ».

Эксперты ожидают укрепления тренда: появляются новые арендаторы, россияне привыкают к новым экономическим условиям. Однако спрос на сторонние клининговые службы может быть ограничен желанием владельцев коммерческих объектов ради экономии создавать свои сервисы уборки.

  • В мае Сбербанк запатентовал систему «smart-клининг», которая позволяет оптимизировать процесс уборки помещений. Решение о выдаче патента принято 28.10.2022. Система «smart-клининг» с помощью камер собирает данные и формирует с использованием технологии машинного обучения актуальную карту загрязнений.

Фото на обложке: THINK A / Shutterstock

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