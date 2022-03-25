Клиринговый центр Clearstream заблокировал счет центрального депозитария России

Операции Национального расчетного депозитария (НРД) в европейском международном центральном депозитарии Clearstream не исполняются в связи с блокировкой счета, сообщил центральный депозитарий России.
«Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД», — говорится в сообщении НРД.
Проведение выплат Clearstream также не производится в связи с блокировкой счета.
Кроме того, приостановлены операции с ценными бумагами в другой европейской клиринговой организации Euroclear. Они не возобновятся до получения клиринговым центром разъяснений от регулирующих органов.
Также не производится выплаты доходов на счет НРД в Euroclear. Клиринговый центр ждет разъяснения порядка применения новых нормативных актов от регулирующих органов. Отмечается, что после снятия ограничения доходы будут перечислены депонентам в стандартном режиме.
Европейские клиринговые центры Clearstream и Euroclear остановили выплаты по евробондам российским инвесторам в марте 2022 года. Из-за санкций они перешли в ручной режим работы, чтобы платежи не прошли попавшим под санкции российским физлицам и компаниям.
Фото на обложке: Bangkok Click Studio /
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