Клиринговый центр Clearstream заблокировал счет центрального депозитария России

Операции Национального расчетного депозитария (НРД) в европейском международном центральном депозитарии Clearstream не исполняются в связи с блокировкой счета, сообщил центральный депозитарий России.

«Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД», — говорится в сообщении НРД.

Проведение выплат Clearstream также не производится в связи с блокировкой счета.

Кроме того, приостановлены операции с ценными бумагами в другой европейской клиринговой организации Euroclear. Они не возобновятся до получения клиринговым центром разъяснений от регулирующих органов.

Также не производится выплаты доходов на счет НРД в Euroclear. Клиринговый центр ждет разъяснения порядка применения новых нормативных актов от регулирующих органов. Отмечается, что после снятия ограничения доходы будут перечислены депонентам в стандартном режиме.

Европейские клиринговые центры Clearstream и Euroclear остановили выплаты по евробондам российским инвесторам в марте 2022 года. Из-за санкций они перешли в ручной режим работы, чтобы платежи не прошли попавшим под санкции российским физлицам и компаниям.

Фото на обложке: Bangkok Click Studio / Shutterstock