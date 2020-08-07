После режима самоизоляции в России закрылось около 20% ресторанов — эксперт

Порядка 20% российских заведений общепита к концу лета и началу третьего этапа снятия всех ограничений, связанных с пандемией, были вынуждены закрыться. Об сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергея Миронова.

«Рестораны, к сожалению, продолжают закрываться. Порядка 20% находится в режиме закрытия. Либо закрылись, либо пытаются закрыться, либо юрлицо еще существует, но сам ресторан не открыт», — сказал он.

Эксперт отметил, что прогноз о падении ресторанного рынка до 50% к концу года по-прежнему актуален. Вице-президент ФРиО также сообщил, что к новому году рестораторы не исключают вторую волну заболеваемости COVID-19, а осенью новый отток компаний, которым предстоит выплатить отсрочки по аренде и налогам.

Президент ПАО «Росинтер ресторантс холдинг» (развивает торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский бар и гриль») Маргарита Костеева также поделилась опасением, что в ближайшие полгода–год выручка ресторанов будет ниже докризисного периода. По ее словам, трафик в ресторанах в целом остается гораздо ниже значений прошлого года.

В ГК «Шоколадница», управляющей одноименной сетью кофеен, а также сетями «Кофе хауз» и «Ваби саби», подтвердили, что посещаемость ресторанов сократилась в среднем на 25-30%. И если в 2019 году у компании было 300 собственных заведений, то к настоящему времени, в том числе за счет передачи во франчайзинг, сеть сократилась до 250.

Рестораны быстрого питания «Макдоналдс» и KFC, напротив, сообщили, что не пересматривали планы из-за пандемии. Так, KFC начала открывать рестораны сразу после снятия ограничений, а «Макдоналдс» планирует к концу года преодолеть рубеж в 800 ресторанов в России.

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