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«Оценить потенциал технологии»: бизнес в России впервые получил доступ к квантовым компьютерам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сразу два отечественных разработчика – Российский квантовый центр (РКЦ) и Центр квантовых технологий МГУ (ЦКТ), объявили о запуске облачных сервисов с доступом к вычислительной мощности квантовых компьютеров, рассказали RB.ru в пресс-службе РКЦ и ЦКТ. Платформа РКЦ поможет легко решать сложные задачи бизнесу, платформа ЦКТ – научному сообществу.

«Оценить потенциал технологии»: бизнес в России впервые получил доступ к квантовым компьютерам

Разработчики из РКЦ подчеркнули, что их платформа интуитивна и будет доступна пользователям, не владеющим особыми познаниями в квантовой механике. Задачу можно сформулировать на языке, например, математики или экономики: система сама переведет это на язык компьютера, решит задачу, а результат выдаст в первоначальной понятной форме.

«Устройства квантовых вычислений уже позволяют решать прототипы индустриальных задач. Речь пока не идет о получении экономического эффекта, но для бизнеса на текущем этапе возникает возможность оценить потенциал технологии», – отметил сооснователь платформы квантовых вычислений Российского квантового центра Алексей Федоров. 

В первую очередь, отметили в РКЦ, их технология рассчитана на компании из финансовой и логистической сфер, химической и атомной промышленности, а также из областей биоинформатики и телекоммуникаций, для которых уже разработаны некоторые готовые решения.

Платформа ЦКТ, позволяющая запускать и тестировать различные программы, заинтересует, прежде всего, студентов и научное сообщество, занимающихся квантовыми вычислениями, информатикой и программированием, сообщили авторы проекта. «В настоящий момент поддерживается язык квантовых инструкций, синтаксис которого совпадает с языком Quil (Rigetti Computing). Для написания классической части программы выбран язык Python», – добавили в ЦКТ. В планах сделать платформу более универсальной, добавив поддержку большего количества языков.

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«Разработка и тестирование алгоритмов квантовых вычислений необходимы для того, чтобы в дальнейшем, с развитием квантовых компьютеров, можно было решать все более сложные задачи как научного, так и прикладного характера», – отметил руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе.

Ранее подобные платформы были доступны только в зарубежных проектах. «Однако сейчас, когда импортозамещению в высокотехнологических областях придается особое значение, важно иметь отечественное решение, которое даст возможность тестировать квантовые алгоритмы», – отметили в ЦКТ, добавив, что все рабочие данные хранятся на территории РФ.

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Фото: пресс-служба РКЦ

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