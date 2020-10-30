«Яндекс» перевел Yandex.Cloud из экспериментального направления в самостоятельную бизнес-единицу

«Яндекс» перевел облачную платформу Yandex.Cloud из экспериментального направления в самостоятельную бизнес-единицу. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Yandex.Cloud.

Решение было принято на основании высоких результатов и темпов развития платформы в 2019–2020 годах. Только с начала 2020 года выручка Yandex.Cloud увеличилась в 3 раза, сообщил ее представитель.

По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Яндекс.Облако» (юрлицо Yandex.Cloud) по итогам 2019 года составила 174,2 млн рублей против 1,1 млн рублей в 2018 году.

«Теперь мы не эксперимент, а бизнес-юнит, у нас утверждена долгосрочная концепция развития, мы стали полноценным бизнесом наравне с "Поиском" или "Такси"», — пояснил Rusbase представитель Yandex.Cloud.

В настоящее время более 7 тысяч клиентов используют Yandex.Cloud. Среди них представители малого и среднего бизнеса, частные и государственные компании из различных отраслей экономики. Более 42% выручки платформы генерируют крупные компании, при этом доля выручки от платформенных сервисов (PaaS) уже превысила 35%.

«Платформа Yandex.Cloud дает возможность компаниям использовать наш опыт создания сервисов и технологий для развития собственного бизнеса. С ее помощью можно кастомизировать доступные в облаке сервисы под конкретные задачи и создавать собственные продукты на базе наших технологий машинного обучения, компьютерного зрения, распознавания голоса. Мы видим ее востребованность: только с начала года количество клиентов Yandex.Cloud выросло на 70%», — рассказал управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян.

Yandex.Cloud запустилась в сентябре 2018 года, в основе платформы собственные разработки «Яндекса». Собственные проекты на платформе Yandex.Cloud развивают «Почта России», Ozon, «М.Видео», «Альфа-банк» и другие. Инфраструктура Yandex.Cloud размещается в трех дата-центрах «Яндекса» на территории России.