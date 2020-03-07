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В «Облаке Mail.ru» появилась функция распознавания документов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Мобильная версия «Облака» от Mail.ru научилась распознавать разные типы документов на фото. Об этом Rusbase рассказали в Mail.ru Group.

В «Облаке Mail.ru» появилась функция распознавания документов

По желанию пользователя приложение найдет все фотографии с документами и разложит их по специальным папкам. 

Сервис распознает все основные типы документов: гражданский и заграничный паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис, свидетельство о рождении, водительские права, свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, банковские карты и чеки.

В Mail.ru Group пояснили, что «Облако» распознает тип документа на снимке при помощи технологий компьютерного зрения. Список документов постоянно расширяется.

Новую функцию могут включить все пользователи обновленного мобильного приложения «Облако Mail.ru» в версиях для iOS и Android.

Фото: Unsplash

 

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