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«Яндекс» откроет компаниям доступ к тестированию YandexGPT

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» с июля откроет свой генеративный ИИ YandexGPT для тестирования компаниями на облачной платформе Yandex Cloud. Об этом говорится в сообщении Yandex Cloud.

«Яндекс» откроет компаниям доступ к тестированию YandexGPT

Компании могут подать заявку и получить доступ к нейросети для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации и других задач бизнеса.

В заявке необходимо описать задачу, которую компания собирается решить с помощью YandexGPT. Это поможет команде Yandex Cloud оценить, подходит ли текущая версия технологии в качестве решения.

На этапе закрытого превью доступ получит ограниченное число пользователей.

Компании получат два режима использования нейросети нового поколения: YandexGPT Playground и YandexGPT API. Playground (UI) подойдет, чтобы протестировать сервис для решения бизнес-задач. Режим позволит оценить качество ответов, изучить взаимодействие с сервисом. YandexGPT API нужен для интеграции сервиса в приложения.

YandexGPT (YaLM 2.0) была запущена 17 мая. Она доступна пользователям в режиме «Давай придумаем» в Алисе. Нейросеть в два этапа обучали на суперкомпьютерах «Яндекса».

Фото на обложке: Unsplash

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