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Clubhouse превратился в аудиомессенджер

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчики Clubhouse переработали приложение и добавили в него чаты. Теперь сервис стал похож на аудиомессенджер – в нем появились опции для работы с голосовыми сообщениями, а подписки заменили на добавление в друзья.

Clubhouse превратился в аудиомессенджер

Clubhouse обновил приложение. В сервисе появились чаты, сообщили разработчики в блоге.

Чаты в Clubhouse похожи на аудио-сториз. Голосовые сообщения можно прослушивать несколько раз, расшифровывать их, переводить на язык пользователя. 

Вместо существовавших ранее подписок в Clubhouse появилась опция добавления в друзья. Прямые эфиры будут сохранены, отметили разработчики.

Обновленное приложение Clubhouse доступно для загрузки в App Store и Google Play.

В апреле Clubhouse объявила об увольнении половины сотрудников. Тогда же основатели сервиса заявили, что компанию «следует перезагрузить». 

Фото на обложке: Yalcin Sonat / Shutterstock

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