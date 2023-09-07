Clubhouse превратился в аудиомессенджер

Разработчики Clubhouse переработали приложение и добавили в него чаты. Теперь сервис стал похож на аудиомессенджер – в нем появились опции для работы с голосовыми сообщениями, а подписки заменили на добавление в друзья.
Clubhouse обновил приложение. В сервисе появились чаты, сообщили разработчики в блоге.
Чаты в Clubhouse похожи на аудио-сториз. Голосовые сообщения можно прослушивать несколько раз, расшифровывать их, переводить на язык пользователя.
Вместо существовавших ранее подписок в Clubhouse появилась опция добавления в друзья. Прямые эфиры будут сохранены, отметили разработчики.
Обновленное приложение Clubhouse доступно для загрузки в App Store и Google Play.
В апреле Clubhouse объявила об увольнении половины сотрудников. Тогда же основатели сервиса заявили, что компанию «следует перезагрузить».
Фото на обложке: Yalcin Sonat /
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