Clubhouse превратился в аудиомессенджер

Разработчики Clubhouse переработали приложение и добавили в него чаты. Теперь сервис стал похож на аудиомессенджер – в нем появились опции для работы с голосовыми сообщениями, а подписки заменили на добавление в друзья.

Clubhouse обновил приложение. В сервисе появились чаты, сообщили разработчики в блоге.

Чаты в Clubhouse похожи на аудио-сториз. Голосовые сообщения можно прослушивать несколько раз, расшифровывать их, переводить на язык пользователя.

Вместо существовавших ранее подписок в Clubhouse появилась опция добавления в друзья. Прямые эфиры будут сохранены, отметили разработчики.

Обновленное приложение Clubhouse доступно для загрузки в App Store и Google Play.

В апреле Clubhouse объявила об увольнении половины сотрудников. Тогда же основатели сервиса заявили, что компанию «следует перезагрузить».

Фото на обложке: Yalcin Sonat / Shutterstock