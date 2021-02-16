15 тысяч рублей за выступление в комнате: Clubhouse набирает специалистов

Аналитики платформы составили список специалистов, которых сейчас ищут для набирающей популярность голосовой социальной сети. Это ведущие и модераторы комнат, стратеги по продвижению, комьюнити-менеджеры закрытых комнат.

Например, есть вакансия «Ведущий/модератор в комнату в Сlubhouse». Общение в сети происходит в специальных комнатах, поэтому в обязанности специалиста будет входить представление спикеров, модерация дискуссии, вовлечение слушателей в разговор. За приятный тембр соискателя, его умение ориентироваться в темах технологий и опыт в ведении деловых мероприятий обещают 15 тысяч рублей за одно выступление в комнате.

«Англоязычные комнаты более цивилизованны в плане формата, структуры, смыслов. В русскоязычном сегменте беседы достаточно беспорядочны и часто отходят от заявленной темы, поэтому слушатели покидают комнаты», — пояснил запрос на модератора директор фриланс-биржи FL.ru Анатолий Орлов.

Также соцсети требуется «Клабхаузолог» с опытом в сфере интернет-маркетинга, который за 80 тысяч рублей займется написанием стратегии продвижения комнаты бренда в приложении и будет свободно владеть английским языком.

Есть еще вакансия «Менеджер сообщества», где фрилансеру, в основном, предстоит проверять анкеты пользователей, которые хотят присоединиться к приватным комнатам, контролировать оплату взносов за вступление. За такую занятость Clubhouse готов платить по 40 тысяч рублей.

У Сlubhouse пока нет инструментов аналитики и монетизации, уточнил Анатолий Орлов. Тем не менее, новую соцсеть уже советуют для применения в бизнесе.

Сlubhouse появилась в 2020 году, ее запустили предприниматели из Кремниевой долины Пол Дэвисон и сотрудник Google Роган Сэт. Популярность в российском сегменте интернета соцсеть приобрела совсем недавно. На днях Илон Маск пригласил Владимира Путина на разговор в Clubhouse. В Кремле уже оценили предложение.

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