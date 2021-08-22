Clubhouse удалил данные аккаунтов пользователей в Афганистане для безопасности

Социальная сеть Clubhouse сбросила настройки аккаунтов десятков тысяч афганских пользователей, закрыв доступ к данным о биографиях и фотографиях, пишет The Verge. Это затруднит поиск учетных записей, что поможет обеспечить безопасность на фоне захвата власти движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

Действия Clubhouse не повлияли на пользователей и подписчиков — все изменения можно отменить, если пользователь пожелает это сделать.

Clubhouse также напомнил афганским пользователям, что соцсеть допускает использование псевдонимов для защиты прав человека или безопасности.

Специалисты соцсети провели консультации со специалистами по свободе слова и насильственному экстремизму, чтобы выработать подход, сказал представитель компании.

На фоне восстановления контроля над Афганистаном со стороны талибов многие люди в стране пытались удалить из своих аккаунтов в соцсетях и телефонов фотографии, которые могут свидетельствовать о связи с Западом или бывшим афганским правительством.

Ранее меры безопасности для пользователей в Афганистане ввела Facebook — соцсеть дала возможность жителям Афганистана скрыть списки друзей и воспользоваться инструментом для быстрой блокировки учетных записей.

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Фото: JLStock / Shutterstock