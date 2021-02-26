RB проведет серию встреч с инвесторами и предпринимателями в Clubhouse

RB объявляет о старте серии дискуссий с предпринимателями и инвесторами на площадке Clubhouse. На первую дискуссию 28 февраля главный редактор RB Светлана Зыкова и консультант по коммуникациям Елена Шушунова пригласили Даниила Кравцова, основателя и CEO компании Improvado.

Расписание дискуссий:

Даниил Кравцов, основатель и CEO MarTech-компании Improvado. 28 февраля, 21.00 МСК.

Обсудим, как российскому стартапу выйти на рынок США и достучаться до американских инвесторов, кому и зачем стоит идти работать в стартап и в чем особенность фандрайзинга во время COVID-19. Перейти в комнату Clubhouse.





Алексей Алексанов, генеральный партнер фонда Cabra.vc. 1 марта, 17.00 МСК.

Обсудим, как инвестору начать вкладываться в стартапы с небольшими суммами на Angellist и стать активным бизнес-ангелом, а стартапу — заинтересовать фонд. Перейти в комнату Clubhouse.





Павел Анненков, предприниматель, управляющий партнер Fores Ventures. 3 марта, 17.00 МСК.

Обсудим, как прочитанные предпринимателями книги влияют на бизнес, что такое «умные деньги» и можно ли научиться предпринимательству. Перейти в комнату Clubhouse.





Расписание будет дополняться.





Голосовая социальная сеть Clubhouse резко набрала популярность в России в феврале. В настоящее время регистрация в Clubhouse доступна только пользователям iOS по приглашениям от других участников. Ранее RB сообщал о начале разработки официальной Android-версии приложения.





Фото на обложке: AnikonaAnn / Shutterstock.