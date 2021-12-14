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SpaceX будет перерабатывать углекислый газ в ракетное топливо

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил о запуске программы по переработке углекислого газа в ракетное топливо.

SpaceX будет перерабатывать углекислый газ в ракетное топливо

SpaceX будет выводить его из атмосферы и преобразовывать в ракетное топливо. Заинтересованные могут присоединиться к программе, написал инженер в Twitter.

Он также отметил, что реализация этой программы может быть полезна для полетов на Марс, чья атмосфера в основном состоит из углекислого газа.

Ранее Илон Маск предупреждал сотрудников SpaceX о возможном банкротстве компании из-за отсутствия прогресса в работе двигателей Raptor для ракеты-носителя Starship.

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Фото на обложке: страница SpaceX на Facebook

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