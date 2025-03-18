В России начнут продавать Coca-Cola из Южной Осетии

Российские ритейлеры начали получать предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, который зарегистрировала компания из Южной Осетии. Разливом займется новосибирское ООО ПКВ, производитель недорогих лимонадов Loca. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентации для торговых сетей.

Этикетка будущего напитка практически идентична оригинальной Coca-Cola. В презентации утверждается, что продукция, которую будет разливать ПКВ, абсолютно легальна.

Правообладателем брендов Coke и Coca-Cola в России является американская The Coca-Cola Company, следует из данных Роспатента. Исключительное право на торговые марки сохраняется за ней до 2032 года. При этом производитель приостановил работу в России весной 2022 года.

Кому это нужно? Оригинальная Coca-Cola присутствует на полках российских магазинов за счет поставок из Ирана, Азербайджана и других стран, отметили в «Infoline-Аналитике». В компании считают, что поставки колы новосибирского разлива не заинтересуют крупные сети из-за финансовых и репутационных рисков, однако напитки может закупать несетевая розница.

Что говорят эксперты? Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев отметил, что использование даже сходных товарных знаков без договоренности с The Coca-Cola Company с высокой вероятностью будет нарушением. Компенсация может составить двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, указал юрист.

Весной 2024 года замруководителя комитета метрологии и стандартизации Южной Осетии Гульнази Кокоева говорила местному изданию «Сапа», что в стране зарегистрированы и другие марки The Coca Cola Company — Fanta и Sprite. Она пояснила, что республика не входит в перечень 200 стран Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории страны. Российская «дочка» глобальной компании ООО «Мултон Партнерс» запустила линейку «Добрый кола».

После ухода американского производителя число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%. К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти было колу от 186 брендов.

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