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В России начнут продавать Coca-Cola из Южной Осетии

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Российские ритейлеры начали получать предложения о поставках напитков под брендом Coca-Cola, который зарегистрировала компания из Южной Осетии. Разливом займется новосибирское ООО ПКВ, производитель недорогих лимонадов Loca. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на презентации для торговых сетей.

В России начнут продавать Coca-Cola из Южной Осетии
  1. Новости

Этикетка будущего напитка практически идентична оригинальной Coca-Cola. В презентации утверждается, что продукция, которую будет разливать ПКВ, абсолютно легальна.

Правообладателем брендов Coke и Coca-Cola в России является американская The Coca-Cola Company, следует из данных Роспатента. Исключительное право на торговые марки сохраняется за ней до 2032 года. При этом производитель приостановил работу в России весной 2022 года.

Кому это нужно? Оригинальная Coca-Cola присутствует на полках российских магазинов за счет поставок из Ирана, Азербайджана и других стран, отметили в «Infoline-Аналитике». В компании считают, что поставки колы новосибирского разлива не заинтересуют крупные сети из-за финансовых и репутационных рисков, однако напитки может закупать несетевая розница.

Что говорят эксперты? Руководитель практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев отметил, что использование даже сходных товарных знаков без договоренности с The Coca-Cola Company с высокой вероятностью будет нарушением. Компенсация может составить двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, указал юрист.

  • Весной 2024 года замруководителя комитета метрологии и стандартизации Южной Осетии Гульнази Кокоева говорила местному изданию «Сапа», что в стране зарегистрированы и другие марки The Coca Cola Company — Fanta и Sprite. Она пояснила, что республика не входит в перечень 200 стран Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
  • В марте 2022 года Coca-Cola сообщила о приостановке работы в России, а в июне компания объявила о прекращении продаж и производства своих напитков на территории страны. Российская «дочка» глобальной компании ООО «Мултон Партнерс» запустила линейку «Добрый кола».
  • После ухода американского производителя число аналогов Coca-Cola в России выросло на 10%. К концу июля 2022 года, по подсчетам NielsenIQ, в магазинах можно найти было колу от 186 брендов.

Фото на обложке: Artem Beliaikin / Unsplash

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