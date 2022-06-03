Основатели онлайн-школы SkillFactory привлекли $700 тысяч на новый EdTech-проект в Индии

Основатели онлайн-школы SkillFactory, контрольную долю которой в октябре 2021 года купила Skillbox Holding Limited, Александр Турилин и Александр Ерошкин объявили о новом EdTech-проекте Coding Invaders в Индии.
В ноябре 2021 года стартап закрыл pre-seed раунд на $700 тыс. от российских венчурных фондов S16VC и A.Partners, а также частного инвестора Сергея Солонина, сообщил RB.RU представитель Турилина и Ерошкина. Полученные инвесторами доли и оценка проекта не раскрываются.
Сейчас компания готовится к посевному раунду инвестиций.
Coding Invaders был основан в марте 2021 года в Бангалоре, работает в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО) и помогает индийцам получить первую работу в области IT.
Сегмент ДПО в Индии демонстрирует высокие темпы роста, его пользовательская база в 2021 году выросла на 75%, впервые опережая другие ниши. К 2025 году, по оценкам Redseer, он достигнет объема в $5 млрд, что будет составлять половину всего индийского EdTech (к 2025 году он превысит $10 млрд).
Платформа предоставляет персональную работу с ментором, а также карьерное сопровождение с гарантией трудоустройства в международные и индийские компании. Сейчас студентам Coding Invaders доступны два онлайн-курса по специальностям «аналитик данных» и «фулстек-разработчик на Python».
Стартап решает проблему перегретого кадрового рынка в Индии. 80% выпускников вузов не могут найти работу из-за низкого уровня высшего образования, а компании массово испытывают нехватку кадров, перекупая их друг у друга.
Первые инвестиции Coding Invaders были направлены на создание MVP проекта. После проверки работоспособности концепции была выстроена бизнес-модель, которая сейчас демонстрирует рост — с лета 2021 года стартап вырос в 6,5 раза, выручка компании за май составила $90 тыс. Инвестиции следующего раунда пойдут на масштабирование проекта.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Запуск бизнеса в Индии: опыт онлайн-школы IT-профессий
- 2 Что нужно знать при запуске образовательного стартапа на индийском рынке
- 3 Куда идти стартапам в Индии
- 4 5 советов по выходу на зарубежный рынок: лайфхаки от команды, вышедшей на рынки США, Бразилии и Индии
- 5 Как вести переговоры с индийскими партнерами: советы для предпринимателей
ВОЗМОЖНОСТИ
03 июня 2022
05 июня 2022
06 июня 2022