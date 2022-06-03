Основатели онлайн-школы SkillFactory привлекли $700 тысяч на новый EdTech-проект в Индии

Основатели онлайн-школы SkillFactory, контрольную долю которой в октябре 2021 года купила Skillbox Holding Limited , Александр Турилин и Александр Ерошкин объявили о новом EdTech-проекте Coding Invaders в Индии.

В ноябре 2021 года стартап закрыл pre-seed раунд на $700 тыс. от российских венчурных фондов S16VC и A.Partners, а также частного инвестора Сергея Солонина, сообщил RB.RU представитель Турилина и Ерошкина. Полученные инвесторами доли и оценка проекта не раскрываются.

Сейчас компания готовится к посевному раунду инвестиций.

Coding Invaders был основан в марте 2021 года в Бангалоре, работает в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО) и помогает индийцам получить первую работу в области IT.

Сегмент ДПО в Индии демонстрирует высокие темпы роста, его пользовательская база в 2021 году выросла на 75%, впервые ​​опережая другие ниши. К 2025 году, по оценкам Redseer, он достигнет объема в $5 млрд, что будет составлять половину всего индийского EdTech (к 2025 году он превысит $10 млрд).

Платформа предоставляет персональную работу с ментором, а также карьерное сопровождение с гарантией трудоустройства в международные и индийские компании. Сейчас студентам Coding Invaders доступны два онлайн-курса по специальностям «аналитик данных» и «фулстек-разработчик на Python».

Стартап решает проблему перегретого кадрового рынка в Индии. 80% выпускников вузов не могут найти работу из-за низкого уровня высшего образования, а компании массово испытывают нехватку кадров, перекупая их друг у друга.

Первые инвестиции Coding Invaders были направлены на создание MVP проекта. После проверки работоспособности концепции была выстроена бизнес-модель, которая сейчас демонстрирует рост — с лета 2021 года стартап вырос в 6,5 раза, выручка компании за май составила $90 тыс. Инвестиции следующего раунда пойдут на масштабирование проекта.

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