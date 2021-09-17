Финские ученые вырастили кофе в пробирке

Финские ученые вырастили кофе из растительных клеток в пробирке. Это, по их словам, оказалось сделать проще, чем выращивать говядину. Вкус напитка практически такой же, как и у настоящего.

По словам ученых, культивировать кофе можно по двум причинам: во-первых, площадь территорий для его выращивания сокращается из-за изменения климата, во-вторых, производство кофе ведет к вырубке тропических лесов, сообщил журнал Fast Company.

Эти проблемы, по их мнению, должны подтолкнуть людей выращивать кофе альтернативными способами. К тому же, по заверению ученых, это гораздо проще, чем выращивать говядину. Ведь питательная среда для растительных клеток стоит дешевле, чем для мясных. Еще они растут свободно, а клетки животных необходимо прикреплять к поверхностям.

Полученную в результате опыта биомассу высушили и обжарили. Внешне она похожа на кофейную гущу, по словам ученых, на вкус практически не отличается от настоящего кофе.

В конце июля россиян предупредили о повышении цен на 10-12% на кофе. Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии.

Бразилия считается крупнейшим производителем и экспортером кофейных зерен. В июле там произошли аномальные заморозки после года сильнейшей почти за сто лет засухи. Температура упала в трех основных регионах, где производится кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс.

Глава ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидас Алутис спрогнозировал, что ситуация грозит падением сбора кофейных зерен в стране примерно на 30% год к году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Timo Kauppila / courtesy VTT