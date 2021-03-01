Cofix открыл стрит-фуд кафе с блюдами уличной еды стран мира

Сеть кофеен Cofix открыла в Москве первую точку в формате Street Food. Помимо стандартных для Cofix позиций меню, в заведении предложат блюда уличной еды разных стран мира.

Первыми в кафе запущены две продуктовые линейки: итальянская и азиатская.

Итальянские блюда представлены различными видами пиццы. Азиатская линейка включает в себя супы Том Ям, Фо Бо и булочки бао с уткой. Также посетители заведения смогут попробовать блюда в стиле «фьюжн», например, пиццу с уткой по-пекински или микс-салат с соусом хойсин и тофу.

«Мы в Cofix уверены, что стрит-фуд не должен стоить дорого, и готовы предлагать своим гостям блюда из разных уголков мира по адекватной цене», — отметила руководитель отдела продуктового маркетинга Cofix Яна Алхутова.

Новое заведение не уходит от общей для сети Cofix концепции фиксированных цен. Блюда итальянской и азиатской кухни будут стоить 180 и 240 рублей. Так, цена салатов и супов составит 180 рублей. Стоимость большинства пицц — 240 рублей.

Кафе расположено по адресу Ленинский проспект, дом 2а. Все блюда готовятся поварами на месте. И их можно как заказать на вынос, так и попробовать в заведении.

Стрит-фуд точка пока работает в тестовом режиме, рассказали в Cofix. После испытания компания планирует масштабировать проект в Москве и регионах. В будущем в кафе появятся блюда других стран мира, а также лимитированная серия напитков. Последняя, по заявлению компании, будет представлена только в Cofix Street Food.

Cofix — международный бренд кофеен, основанный в Израиле в 2013 году. В России первая кофейня компании была открыта в 2016 году. На сегодняшний день, по собственным данным сети, в России и Беларуси насчитывается более 200 кофеен бренда.

В конце прошлого года первая кофейня Cofix открылась в Казахстане.

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