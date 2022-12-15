Cognitive Pilot разработает робота для анализа почвы

Cognitive Pilot, «дочка» «Сбера» и Cognitive Technologies, создаст комплекс агрономического анализа состава и состояния почвы Cognitive Soil Analyzer. Об этом RB.RU сообщил представитель предприятия.
Компания выиграла конкурс Минпромторга на разработку проекта и его подготовку к серийному производству в России на базе отечественных электронных компонент.
Сумма субсидии Минпромторга на разработку составляет 192 млн рублей. В настоящее время Cognitive Pilot уже вложила в разработку 100 млн рублей, а по условиям конкурса вложит еще 87 млн рублей.
Начать продажи робота планируется уже к 2026 году.
- Cognitive Soil Analyzer позволит на порядок дешевле проводить измерения физико-химических параметров почвы полей, необходимые для создания технологической карты выращивания растений.
- Глубина обследования почвы может составлять до одного метра. В системе предусмотрена возможность определения степени уплотненности почвы за счет измерения величины ее механического сопротивления силе воздействия на нее.
- Установить Cognitive Soil Analyzer можно на любом транспортном средстве, например тракторе или на беспилотнике. Измерения показателей почвы проводятся автоматически. Данные сохраняются в виде наборов параметров почвы, привязанных к координатам точек измерений.
- С помощью комплекса можно узнать такие данные о почве, как содержание азота, фосфора, калия, магния, водорода, засоленности, влаги, узнать температуру, плотность и другие параметры.
- Ожидаемая экономия удобрений агрохозяйствами от использования Cognitive Soil Analyzer составляет 20–25% при сохранении плановых уровней урожайности.
- Производить Cognitive Soil Analyzer будут на роботофабрике в Томске. Для выполнения отдельных видов работ привлекут малые и средние предприятия из различных регионов страны. В перспективе 3–4 лет компания планирует использовать 100% российских комплектующих.
«Эксперты уже оценили объем потенциального спроса на наше новое решение, он составит порядка 18 млрд рублей к 2026–2028 годам. Потенциальный объем рынка оценивается сегодня более 39 млрд рублей», — сообщила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
Cognitive Pilot также рассчитывает продавать решение на зарубежные рынки: в Бразилии, Аргентине, Турции, Казахстане, Беларуси.
Фото на обложке: Unsplash
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