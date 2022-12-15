Cognitive Pilot разработает робота для анализа почвы

Компания выиграла конкурс Минпромторга на разработку проекта и его подготовку к серийному производству в России на базе отечественных электронных компонент.

Cognitive Pilot, «дочка» «Сбера» и Cognitive Technologies, создаст комплекс агрономического анализа состава и состояния почвы Cognitive Soil Analyzer. Об этом RB.RU сообщил представитель предприятия.

Сумма субсидии Минпромторга на разработку составляет 192 млн рублей. В настоящее время Cognitive Pilot уже вложила в разработку 100 млн рублей, а по условиям конкурса вложит еще 87 млн рублей.

Начать продажи робота планируется уже к 2026 году.

Cognitive Soil Analyzer позволит на порядок дешевле проводить измерения физико-химических параметров почвы полей, необходимые для создания технологической карты выращивания растений.

Глубина обследования почвы может составлять до одного метра. В системе предусмотрена возможность определения степени уплотненности почвы за счет измерения величины ее механического сопротивления силе воздействия на нее.

Установить Cognitive Soil Analyzer можно на любом транспортном средстве, например тракторе или на беспилотнике. Измерения показателей почвы проводятся автоматически. Данные сохраняются в виде наборов параметров почвы, привязанных к координатам точек измерений.

С помощью комплекса можно узнать такие данные о почве, как содержание азота, фосфора, калия, магния, водорода, засоленности, влаги, узнать температуру, плотность и другие параметры.

Ожидаемая экономия удобрений агрохозяйствами от использования Cognitive Soil Analyzer составляет 20–25% при сохранении плановых уровней урожайности.

Производить Cognitive Soil Analyzer будут на роботофабрике в Томске. Для выполнения отдельных видов работ привлекут малые и средние предприятия из различных регионов страны. В перспективе 3–4 лет компания планирует использовать 100% российских комплектующих.

«Эксперты уже оценили объем потенциального спроса на наше новое решение, он составит порядка 18 млрд рублей к 2026–2028 годам. Потенциальный объем рынка оценивается сегодня более 39 млрд рублей», — сообщила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Cognitive Pilot также рассчитывает продавать решение на зарубежные рынки: в Бразилии, Аргентине, Турции, Казахстане, Беларуси.

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