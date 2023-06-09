Канадский конкурент OpenAI — Cohere — привлек $270 млн от Nvidia, Oracle и других инвесторов. Оценка компании превысила $2 млрд. Среди его основателей — экс-сотрудник Google, а возглавляет компанию бывший топ-менеджер YouTube.

Конкурент OpenAI привлек $270 млн инвестиций от Nvidia, Oracle и других