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Конкурент OpenAI привлек $270 млн инвестиций от Nvidia, Oracle и других

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Канадский конкурент OpenAI — Cohere — привлек $270 млн от Nvidia, Oracle и других инвесторов. Оценка компании превысила $2 млрд. Среди его основателей — экс-сотрудник Google, а возглавляет компанию бывший топ-менеджер YouTube.

Конкурент OpenAI привлек $270 млн инвестиций от Nvidia, Oracle и других

Cohere разарабатывает технологии в области искусственного интеллекта (ИИ). Компания была основана в 2019 году.

С новым раундом общая сумма полученных компанией инвестиций достигла примерно $445 млн, сообщил Bloomberg президент и операционный директор Cohere Мартин Кон.

  • В апреле 2019 года разработчик ChatGPT — OpenAI  — привлекла инвестиции от Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и др. на сумму свыше $300 млн при оценке в $27-29 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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