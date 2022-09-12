Только 18% представителей бизнеса выслушивают звонки с рекламой и продолжают разговор

Половина специалистов, топ-менеджеров и владельцев бизнеса регулярно получают звонки с предложениями товаров или услуг для их компании, при этом только 18% выслушивают торгового представителя и продолжают переговоры с ним, показало исследование «Анкетолога» (есть у RB.RU).

51% опрошенных подобные звонки поступают часто — почти ежедневно (22%) или 2–3 раза в неделю (29%). 16% приходится общаться с торговыми представителями пару раз в месяц, 15% — раз в неделю, 12% — реже раза в месяц, и 6% — в среднем один раз в месяц.

При этом в подобных ситуациях более трети (37%) респондентов обычно просят продублировать предложение в письменном виде. Только 18% выслушивают торгового представителя и продолжают переговоры с ним, еще 18% переводят звонок на другого специалиста или руководителя, 17% выслушивают предложение, но отказываются от него, а 9% сразу кладут трубку.

Чаще всего по телефону предлагают банковские и страховые услуги, корпоративные тренинги или услуги связи, программное обеспечение, участие в мероприятиях или конференциях и рекламные и маркетинговые услуги.

В целом лишь у 12% опрошенных подобные звонки от торговых представителей вызывают положительные эмоции. Большинство же (59%) относятся к ним нейтрально, еще около трети (29%) — отрицательно.

В результате исследования было опрошено 1 тыс. человек. Опрос проводился по онлайн-панели респондентов компании «Анкетолог».

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