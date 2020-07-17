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«Дочка» Сбербанка и Сognitive Technologies выпустила беспилотный комбайн для уборки зерновых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

На одном из агрокомплексов Ростовской области начали использовать отечественные роботизированные технологии уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанные Cognitive Pilot — совместным предприятием Сбербанка и Сognitive Technologies. Об этом говорится в сообщении Cognitive Pilot.

«Дочка» Сбербанка и Сognitive Technologies выпустила беспилотный комбайн для уборки зерновых

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.

Использование системы позволят на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке, подсчитали в компании.

При площади полей порядка 350 тысяч га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц общая экономия за сезон может достигать порядка 450 млн рублей. 

Президент Сбербанка Герман Греф. Управлял цифровым комплексом на поле около получаса.

Cognitive Agro Pilot работает в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать неожиданно возникающие на пути препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом. 

Беспилотный комбайн

Система анализирует поступающие изображения всего лишь с одной видеокамеры и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения маневров. 

По словам гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой, решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия.

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.

Фото: Cognitive Pilot

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