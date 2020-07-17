«Дочка» Сбербанка и Сognitive Technologies выпустила беспилотный комбайн для уборки зерновых

На одном из агрокомплексов Ростовской области начали использовать отечественные роботизированные технологии уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разработанные Cognitive Pilot — совместным предприятием Сбербанка и Сognitive Technologies. Об этом говорится в сообщении Cognitive Pilot.

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.

Использование системы позволят на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке, подсчитали в компании.

При площади полей порядка 350 тысяч га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц общая экономия за сезон может достигать порядка 450 млн рублей.

Президент Сбербанка Герман Греф. Управлял цифровым комплексом на поле около получаса.

Cognitive Agro Pilot работает в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать неожиданно возникающие на пути препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.

Беспилотный комбайн

Система анализирует поступающие изображения всего лишь с одной видеокамеры и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения маневров.

По словам гендиректора Cognitive Pilot Ольги Усковой, решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия.

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива.

Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.

Фото: Cognitive Pilot