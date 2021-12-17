Крупные российские компании не устроило качество отечественных процессоров

Крупнейшие российские заказчики серверного оборудования остались недовольны отечественной вычислительной техникой. Их не устроила низкая производительность, высокое энергопотребление и неконкурентная по сравнению с зарубежными аналогами цена оборудования.

Несколько крупных заказчиков, среди которых «Алроса» и «Сбер», на совещании Минцифры заявили о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности серверов на российских процессорах, сообщил «Коммерсантъ». Они отметили, что готовы переходить на отечественное оборудование, только если оно будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов.

В Минцифры утверждают, что в целом участники позитивно оценили динамику развития российских технологий и готовы участвовать в совершенствовании продуктов. При этом в министерстве подчеркнули, что есть сложности с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью в ряде конкретных применений, доступностью оборудования для тестирования.

В Минцифры уверены, что «с выходом новых процессоров "Байкал Электроникс", заявленных решений от МЦСТ и Yadro, отечественные сервера смогут серьезно потеснить зарубежные сервера уже в 2023-2025 годах».

В «Ростехе» считают, что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна, поскольку это связано с безопасностью и устойчивостью критической IT-инфраструктуры. В госкорпорации отметили, что сейчас идет переходный этап, который априори сопряжен с разного рода сложностями». В ВТБ и ДИТ Москвы сообщили, что готовы тестировать отечественное оборудование.

По оценке гендиректора «Норси-Транс» (производит сервера на процессорах «Эльбрус» от МЦСТ) Сергея Овчинникова, доля серверов и систем хранения данных (СХД), работающих на «Эльбрусе», крайне мала: его компания в 2020 году продала всего около 5 тыс. таких устройств.

Попытку сравнивать сервера на российских процессорах с зарубежными в разрезе производительности Овчинников назвал подрывом политики импортозамещения: «Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны».

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