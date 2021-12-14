Российские компании увеличили объем инвестиций в инновации — исследование

В 2020 году затраты крупного и среднего российского бизнеса на инновационную деятельность превысили 2,1 трлн рублей, что на 8,2% больше по сравнению с предыдущим годом, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Почти половина прироста затрат приходится на высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности.

В составе инновационных расходов преобладают затраты на продуктовые инновации, связанные с внедрением новых или усовершенствованных товаров и услуг, — 1,3 трлн рублей (+3,3% к 2019 году в постоянных ценах). На реализацию процессных инноваций, нацеленных на повышение эффективности производственных процессов, компании затратили 786,9 млрд рублей (+17,9% к 2019 году).

Структура затрат по видам инновационной деятельности устойчива на протяжении последних лет, отмечают авторы исследования Основные приоритеты:

выполнение исследований и разработок (44,3%);

обновление материально-технической базы (33,4%);

инжиниринг (7%);

приобретение программ для ЭВМ и баз данных (4,1%).

В организациях обследованных секторов сферы услуг (в том числе связанных с разработкой компьютерного ПО, деятельностью в области ИТ, архитектуры и инженерно-технического проектирования, консультирования по вопросам управления, рекламы, здравоохранения, сферы исследований и разработок и др.) свыше половины затрат на инновационную деятельность (54,2%) связаны с проведением исследований и разработок.

Схожие тенденции в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях (55,7%), среди которых выделяются производство летательных и космических аппаратов (68,9%); компьютеров, электронных и оптических изделий (59,4%).

В целом, как показало исследование, промышленные предприятия примерно в равной степени инвестируют в исследовательскую деятельность и приобретение основных средств (38,3 и 35% соответственно). Среди инновационных затрат организаций сельского хозяйства и строительства преобладает закупка машин и оборудования: 89,1 и 76,4% общих инвестиций в инновации соответственно.

Рост затрат на инновации отмечается по всем ключевым источникам финансирования. Организации осуществляют инновационную деятельность преимущественно за счет собственных средств (55,3%). Совокупная бюджетная поддержка, увеличившись более чем на 10% за последний год, обеспечивает порядка четверти затрат (23,4% — за счет средств федерального бюджета и 1,5% — за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов).

На заемное финансирование приходится 11,2%. Доли иностранных инвестиций и средств фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности остаются на минимальных отметках (по 0,6% общих расходов на инновации).

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