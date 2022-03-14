Российским компаниям разрешили переводить валюту на иностранные счета

Кабмин ослабил запрет для резидентов на зачисление валюты на иностранные счета. Компаниям разрешили зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности, сообщил Минфин. Но переводы не должны превышать объема финансирования за предыдущий год.
Вопрос о зачислении резидентами валюты на свои счета и вклады в иностранных банках и иных финансовых организациях 10 марта 2022 года рассмотрела правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Для обеспечения финансовой стабильности РФ приняты следующие послабления:
- компании смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета в иностранных банках и иных финансовых организациях для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;
- разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
- россияне смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых доступна налоговой службе.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает резидентам РФ переводить валюту на свои счета или вклады в иностранных банках, 28 февраля 2022 года. Запрет вступил в силу с 1 марта. Запрет был введен в рамках ответных мер России на «недружественные» действия США, других стран и организаций.
Фото на обложке: E. O. /
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