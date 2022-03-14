Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российским компаниям разрешили переводить валюту на иностранные счета

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Кабмин ослабил запрет для резидентов на зачисление валюты на иностранные счета. Компаниям разрешили зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности, сообщил Минфин. Но переводы не должны превышать объема финансирования за предыдущий год.

Российским компаниям разрешили переводить валюту на иностранные счета

Вопрос о зачислении резидентами валюты на свои счета и вклады в иностранных банках и иных финансовых организациях 10 марта 2022 года рассмотрела правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Для обеспечения финансовой стабильности РФ приняты следующие послабления:

  • компании смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета в иностранных банках и иных финансовых организациях для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем переводов не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;
  • разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
  • россияне смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых доступна налоговой службе.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает резидентам РФ переводить валюту на свои счета или вклады в иностранных банках, 28 февраля 2022 года. Запрет вступил в силу с 1 марта. Запрет был введен в рамках ответных мер России на «недружественные» действия США, других стран и организаций.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Силуанов рассказал о заморозке $300 млрд резервов России западными странами
  2. 2 Минпромторг попросил упростить маркировку молока и воды для фермеров, ресторанов и ритейла
  3. 3 Бизнес назвал главные проблемы новых санкций
  4. 4 Налог «на возвращение» и льготы для владельцев холдингов за рубежом: главное за 14 марта
  5. 5 Госкомпании отменят штрафы для подрядчиков за срыв сроков из-за санкций
XWAY
Узнай как увеличить доход магазинов на маркетплейсах с помощью нового сервиса
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 марта 2022

«Актион Акселератор»

15 марта 2022

Научно-исследовательский акселератор «КоЛаборатор» Bayer

15 марта 2022

Garden

Все ВОЗМОЖНОСТИ