Более 40% компаний запланировали сокращения из-за новых технологий

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

К 2025 году в результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда 43% работодателей планируют сократить число рабочих мест, расширять — 34,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад The Future of Jobs 2020, подготовленный Всемирным экономическим форумом.

При этом 41% планирует расширить использование подрядчиков.

По прогнозам авторов доклада, замена человеческого труда на автоматизированный станет причиной исчезновения 85 млн рабочих мест, но им на смену придут 97 млн новых, более адаптированных к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами».

Проблемами на пути внедрения новых технологий в отчете названы пробелы в навыках на местном рынке труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.

«На рынке труда России уже сформирован запрос на специалистов, которые будут востребованы в ближайшие пять лет. Это прежде всего специалисты по ИИ и машинному обучению, специалисты по анализу данных, разработчики ПО и приложений, специалисты по автоматизации процессов, аналитики по вопросам управления и организации», — прокомментировал партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.

В ближайшие пять лет 40% работников придется пройти переквалификацию, а к 2025 году приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся придется более 70% сотрудников, заключили авторы исследования ВЭФ. Однако меньше половины (42%) работников готовы сегодня этим заняться.

Авторы исследования перечисляют самые востребованные навыки работников в будущем:

критическое мышление и способность к анализу;

умение решать проблемы;

навыки самоорганизации;

способность к активному обучению;

психологическая устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость.

Для российских работодателей важнейшим профессиональным навыком в ближайшие пять лет станет умение комплексного решения проблем, считает Праздничных.

Фото: Unsplash