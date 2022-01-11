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Названы самые востребованные у госкомпаний услуги самозанятых

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компании с государственным участием закупили в 2021 году у 1,3 тыс. самозанятых граждан продукты, услуги и работы более чем на 1 млрд рублей. Такие цифры приводит пресс-служба Корпорации МСП со ссылкой на данные 1839 крупнейших заказчиков, находящихся в периметре мониторинга КМСП.

Названы самые востребованные у госкомпаний услуги самозанятых

Самые востребованные у заказчиков услуги самозанятых:

  • рекламные и маркетинговые — 408,3 млн рублей (40,3% от общей суммы закупок в 2021 году);
  • вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования — 80,7 млн рублей (8%);
  • транспортные — 63,9 млн рублей (6,9%);
  • образовательные — 49,5 млн рублей (4,9%);
  • профессиональные, научные и технические, прочие — 47,1 млн рублей (4,6%).

При этом самый большой прирост объема закупок показали издательские услуги (рост на 13,2 млн рублей или на 7 328%) и услуги в области творчества, искусства и развлечений (31 млн рублей или 1 166%).

При закупках по 223-ФЗ самозанятые могут рассчитывать на те же льготы, которыми пользуется малый и средний бизнес. Это касается квот, которые установлены для крупнейших заказчиков. Норма действует с 1 апреля 2020 года.

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Фото на обложке: Unsplash

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