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В российском бизнесе зафиксирован рекордный с 2017 года уровень конфликтности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Уровень конфликтности российской деловой среды в первом квартале 2021 года достиг рекордных показателей с 2017 года, за все время наблюдений. После снятия карантинных ограничений в начале 2021 года компании начали разрешать отложенные споры и возобновлять приостановленные проекты.

В российском бизнесе зафиксирован рекордный с 2017 года уровень конфликтности

Об этом сообщается в Индексе конфликтности деловой среды, которые разработали инвестиционная компания А1 и Московская школа управления «Сколково». На результаты ссылается РБК.

Расчет индекса происходит по формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о корпоративных конфликтах и изменение количества крупных компаний на рынке. В расчет индекса не включалась статистика по уголовным делам против предпринимателей в связи с невозможностью однозначно выделить дела по корпоративным спорам.

Индекс конфликтности деловой среды в России понижался в течение трех кварталов 2019 года — с 1,93 по итогам четвертого квартала 2019 года до 1,15 в третьем квартале 2020 года. Однако последний квартал прошлого года показал повышение индекса конфликтности до 1,48.

Рост индекса продолжился в январе—марте этого года и в результате достиг значения 1,96, что стало рекордом.

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Причины для взрывного роста числа корпоративных конфликтов:

  • Российская экономика, судебная система, органы власти вышли из «пандемического режима», в котором они находились с весны прошлого года. Бизнес смог начать выполнять все ранее отложенные из-за пандемии планы, в том числе по слияниям и поглощениям, судебным искам, корпоративному строительству.
  • К росту уровня конфликтной активности привела и волна банкротств, накрывшая ряд секторов российского бизнеса в конце 2020 года и не спадающая до сих пор. Банкротства — как реальные, так и фиктивные — становятся все более важным фактором в корпоративных отношениях и бизнес-процессах.
  • Из-за банкротств и ухода с рынка сократилось количество компаний, которые по финансовым показателям подходят для критериев Индекса А1. В начале 2017 года таких компаний в России было более 350 тысяч, четыре года спустя — менее 250 тысяч.

Рост конфликтности бизнес-среды был отмечен в 80% регионов России, причем в 15 из них индекс вырос более чем на 100%.

Фото: Unsplash

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