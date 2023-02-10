Контент Disney пропадет с российских видеосервисов в марте 2023 года

Disney не будет заключать новые контракты с российскими компаниями и продлевать действующие. Уже марте 2023 года весь контент кинокомпании пропадет с российских видеосервисов.
Американская кинокомпания Walt Disney не будет заключать новые лицензионные контракты в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей российских видеосервисов.
Кроме того, Disney не намерена продлевать действующие контракты с российскими компаниями. По истечении срока действия договоров кинокомпания уберет свой контент с российских платформ. Это произойдет в марте 2023 года.
Контент Disney представлен на всех ведущих российских видеосервисах: «Кинопоиске», Okko, ivi.
После начала спецоперации на Украине Disney, как и другие голливудские кинокомпании, прекратила выпускать свои новинки в российском прокате. В ноябре 2022 года стало известно, что Disney закрыла кинопрокатный отдел в России.
Фото на обложке: Miguel Lagoa /
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