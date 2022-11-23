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Авторы сообществ в «Одноклассниках» смогут монетизировать контент

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Одноклассники» запустили монетизацию контента в ленте для авторов, у которых количество подписчиков в группах превышает 1 тыс. человек. Более половины участников должны хоть раз увидеть контент группы за последние 30 дней.

Авторы сообществ в «Одноклассниках» смогут монетизировать контент

Для публикаций подойдут и фото, и видео, и длинные статьи. Для участия в программе, администратору группы нужно подать заявку на сайте, где также размещены подробные правила.

В августе «Одноклассники» запустили первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с видеоконтентом смогут зарабатывать за счет показа рекламы. 

Видеоконтент в «Одноклассниках» собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во втором квартале 2022 года выросло на 11%, сообщает соцсеть.

Фото на обложке: Tramp57 / Shutterstock

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