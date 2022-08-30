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«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Одноклассники» запустили первую общедоступную программу монетизации видео — все администраторы групп с видеоконтентом смогут зарабатывать на показе рекламы. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

Участвовать могут группы с числом подписчиков более 1 тыс., которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 тыс. просмотров, а общее число просмотров видео за последний месяц — не менее 10 тыс.

Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в ОК, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права. 

После прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнера автор сможет следить за статистикой и уровенем заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

Видеоконтент в «Одноклассниках» собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во втором квартале 2022 года выросло на 11%, сообщает соцсеть.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

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