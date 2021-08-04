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Стартапы и инвесторы получат универсальный шаблон договора конвертируемого займа

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сооснователь United Investors Александр Горный и юридический сервис для малого и среднего бизнеса «Ракета» создали для стартапов и инвесторов шаблон договора конвертируемого займа. Он соответствует новому закону, который вступил в силу 13 июля и устанавливает использование этого механизма в России.

Стартапы и инвесторы получат универсальный шаблон договора конвертируемого займа

Участники сделки могут бесплатно скачать шаблон по ссылке, вписать свои реквизиты, убрать неактуальные абзацы и идти к нотариусу.

«Идеальной шаблонизации, как в YC Safe, мы достичь пока не надеемся, но драматически сократить объем бесполезной работы очень хотим», — сообщил RB.ru Александр Горный.

По его словам, ранее в российском законодательстве не было понятия «конвертируемый заем», юристы создавали сложные конструкции, чтобы имитировать его.

«За ближайшие годы российские стартаперы и инвесторы подпишут несколько сот конвертируемых займов. Если делать все "как обычно", то к каждой сделке юристы будут придумывать и оттачивать свои уникальные формулировки, спорить о запятых и путать версии документов. Предприниматели будут за это платить деньгами, временем и иногда сорванными сделками», — объяснил идею единого шаблона Горный.

В текущей версии документа (1.0) Горный и сервис «Ракета» обобщили свой опыт сопровождения таких сделок. Стороны планируют дорабатывать документ и дальше, чтобы подготовить упрощенную версию для инвестиций посевной стадии и полную — для инвестиций более поздней стадии.

Партнеры также намерены собрать рабочую группу, которая будет помогать развивать документ. В рабочей группе United Investors и «Ракета» хотят видеть инвесторов разного типа (как ангелов, так и профессиональных управляющих), основателей стартапов и профессиональных консультантов, уточнил сооснователь «Ракеты» Игорь Мазилин.

Перед выходом документа RB.ru также опросил участников рынка и узнал, как они относятся к идее использования единого стандарта договора под сделки конвертируемого займа.

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Фото: Unsplash

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