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Глобальная кулинарная платформа Cookpad удалит все рецепты на русском языке

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа Cookpad для обмена кулинарными рецептами и общения на связанные темы удалит из базы все рецепты блюд на русском языке и перестанет работать в России с 31 января.

Глобальная кулинарная платформа Cookpad удалит все рецепты на русском языке

«До последнего момента мы жили в полной уверенности, что Cookpad не уйдет из России <…>. На днях иностранный офис Cookpad Inc. принял тяжелое решение закрыть Cookpad в России с 31 января», — говорится в сообщении на сайте Cookpad. Причины этого решения не уточняются.

Отмечается, что с 31 января «все российские рецепты на Cookpad станут недоступны, никто уже не сможет войти на сайт или в приложение».

Команда российского Cookpad также сообщила, что создала новые группы в соцсетях, где пользователи могут общаться, публиковать рецепты и участвовать в конкурсах — «Простые рецепты». В Cookpad подчеркнули, что это «временное решение, чтобы сохранить точку притяжения».

  • Cookpad появился в Японии в 1997 году, в настоящее время, по собственным данным, проект насчитывает более 80 млн пользователей по всей планете. Cookpad поддерживает приложение и сайт на 23 языках.
  • В России платформа начала работать 26 января 2018 года. Российский Cookpad — это бывший сайт «Овкусе.ру», созданный в 2007 году.

Фото на обложке: Cookpad

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