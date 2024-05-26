Microsoft выпустила Telegram-версию своего чат-бота

Microsoft запустила бета-версию чат-бота Copilot на базе GPT. Нейросеть может решать задачи от пользователей непосредственно в мессенджере, однако число запросов в сутки ограничено.

Как пишет сам чат-бот, он «использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает [пользователю] лучше понимать информацию».

После приветствия необходимо пройти регистрацию, подтвердив свой номер телефона, используемый в Telegram. Однако пользователи из России пользоваться функционалом Copilot не могут — при использовании российского номера чат-бот пишет, что недоступен в заданном регионе.

Автор статьи на Trashbox сообщает, что ограничение можно обойти, предоставив Copilot фейковый американский номер. Отмечается, что нейросеть отлично справляется с простыми запросами. Например, может посоветовать фильмы на основе отзывов из интернета, дав краткий синопсис и ссылки на рецензии, избежав спойлеров.

Copilot в Telegram также способен исправить ошибки в коде, но на тонкие вопросы система дает слишком общие ответы, не всегда учитывающие особенности запроса. Лимит количества запросов — 30 в сутки, после чего чат-бот приостанавливает работу на 24 часа.

Фото на обложке: Mojahid Mottakin / Shutterstock