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Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Российские ученые секвенировали полный геном коронавируса. Об этом сообщает Минздрав.

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса

Анализ был проведен в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева. Информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса и определения, как он попал на территорию страны и как изменялся, заявил и. о. директора института Дмитрий Лиознов.

Генетические данные были выгружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, используемую ВОЗ и  мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2. Впервые геном тогда еще не известного вируса был расшифрован и опубликован 5 января учеными из клинического центра здравоохранения в Шанхае.

Исследователи из других стран также анализируют локальные вариации коронавируса. Ученые университета Валенсии в Испании считают, что геном вируса постоянно изменяется и в Бразилии уже обнаружено 16 вариаций. Именно мутации позволяют отследить распространение вируса.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 200 тысяччеловек, более 8 тысяч больных скончались. В России зафиксировано 147 случаев заболевания, один пациент из Москвы умер. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Москве утверждает, что смерть произошла из-за оторвавшегося тромба.

Фото: Unsplash

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