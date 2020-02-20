Выпущена криптовалюта CoronaCoin (NCOV) в поддержку борьбы с коронавирусом

Сейчас CoronaCoin торгуется на низколиквидных биржах по курсу $0,002. Также монеты можно получить через ограниченный по времени эйрдроп.



Каждые 48 часов сжигается столько токенов, сколько заразилось людей. Это значит, что чем больше распространяется вирус, тем ценнее становятся монеты.



Как пишут разработчики на своем официальном сайте, часть вырученных средств будет перечислена в «Красный крест», а эйрдроп сделан для того, чтобы как можно больше людей узнавали о коронавирусе.



По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 февраля в мире насчитывается 51 857 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.



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