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Выпущена криптовалюта CoronaCoin (NCOV) в поддержку борьбы с коронавирусом

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

На базе Ethereum была выпущена новая криптовалюта CoronaCoin (NCOV). Количество токенов составляет 7 604 953 650 — по количеству населения Земли. Это следует из поста на Reddit.

Выпущена криптовалюта CoronaCoin (NCOV) в поддержку борьбы с коронавирусом

Сейчас CoronaCoin торгуется на низколиквидных биржах по курсу $0,002. Также монеты можно получить через ограниченный по времени эйрдроп.

Каждые 48 часов сжигается столько токенов, сколько заразилось людей. Это значит, что чем больше распространяется вирус, тем ценнее становятся монеты.

Как пишут разработчики на своем официальном сайте, часть вырученных средств будет перечислена в «Красный крест», а эйрдроп сделан для того, чтобы как можно больше людей узнавали о коронавирусе.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 16 февраля в мире насчитывается 51 857 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Wit Olszewski / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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